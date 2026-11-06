Opinión

Manejo eficiente del ROP: del esquema bimodal y generacional hacia los Target-Date Funds

Por Juan Carlos Araya Castillo

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La discusión en torno a la reforma del Régimen Obligatorio de Pensiones (ROP) ha tomado un rumbo definitivo tras las propuestas orientadas a segmentar los portafolios de inversión según la edad de los cotizantes. La intención del Consejo Nacional de Supervisión del Sistema Financiero (Conassif) y de la Superintendencia de Pensiones (Supén) responde a una necesidad técnica real y diagnosticada: mitigar el riesgo de secuencia.








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