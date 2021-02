Si bien el Poder Ejecutivo, justificó la necesidad de este tratamiento para reforzar lo establecido en el artículo 19 del CNPT y ha afirmado que no implica un cambio en el cobro de impuestos a las herencias, no se coincide con esta aseveración, ya que desde el punto de vista legal, el texto propuesto más bien genera confusión y especulación sobre el tratamiento a futuro de las herencias y los sucesores, ya que en la realidad, difiere de manera importante de la regulación contenida en el CNPT, ya que no limita la obligación de los herederos a aquella porción de la herencia, recibida, como sí lo hace el CNPT, sino que, en caso de muerte del contribuyente, sus sucesores, parece, quedarían obligados, de manera solidaria, con su propio patrimonio, por lo nos hace cuestionarnos, por qué se requiere aclarar algo que ya está claro en la ley vigente