Opinión

Medios tecnológicos: entrega de información y consulta pública del cumplimiento de obligaciones fiscales

Opinión | “La tecnología es un avance y facilita a todos la gestión normal de las operaciones, sin embargo, el cumplimiento de las obligaciones debe realizarse sin vulnerar garantías fundamentales como la libertad de desarrollar una actividad económica”

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Por Silvia González

En los últimos tiempos hemos sido testigos de importantes cambios tecnológicos y de la implementación de herramientas capaces de procesar información, como bots e inteligencia artificial. Estos avances, acompañados en nuestro país por reformas legales y la migración a nuevas plataformas tecnológicas para el cumplimiento de obligaciones fiscales e informativas, han permitido a la Administración mejorar su labor de gestión, recaudación y fiscalización de impuestos, así como el análisis del desarrollo de las actividades económicas.








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