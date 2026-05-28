Opinión

Mi primera primera aventura empresarial: una pulpería que terminó con disputa entre socios

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Por Víctor Chacón

Para las vacaciones de 1972 el tío Saúl llegó a vivir a casa, y trabajaba como sastre con la máquina Singer de mamá. Un día, con unas tablas, armó una estructura que pretendía ser una pulpería, para que jugáramos en la acera.








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