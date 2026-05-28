Opinión

Modernizar el sistema eléctrico es impulsar la competitividad

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Por Rodney Salazar Campos

La discusión sobre la modernización del Sistema Eléctrico Nacional no debe verse únicamente como un debate técnico del sector energético. Para Costa Rica, se trata de una conversación estratégica sobre competitividad, inversión, comercio exterior y capacidad productiva. En una economía pequeña, abierta y altamente integrada a los mercados internacionales, el costo, la calidad y la continuidad del suministro eléctrico inciden directamente en la posibilidad de producir, exportar, atraer inversión y generar empleo formal.








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