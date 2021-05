Mi abordaje profesional se centra en la economía, por lo que he enfatizado el papel del crecimiento. Pero, ese no es el único factor detrás del ascenso del nacionalismo populista. El hecho de que los países desarrollados cambien culturalmente también importa, quizás reviste aún más importancia. En Estados Unidos, por ejemplo, la proporción de la población que ha nacido en el extranjero ha aumentado del 5 % en 1960 a alrededor del 14 % en la actualidad. Como Yascha Mounk de la Universidad de Harvard señala en su perspicaz nuevo libro titulado: The People vs. Democracy, ese es el porcentaje más alto desde la última gran reacción antiinmigrante en Estados Unidos, reacción que se denominó como “el peligro amarillo” y ocurrió a principios del siglo XX.