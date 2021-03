Por tratarse de una tendencia nueva, muchos países no tienen esta figura regulada, lo que en la práctica implica numerosos obstáculos y limitaciones, como, por ejemplo, que se les exija demostrar una relación laboral con un patrono en el país receptor, o un contrato con un proyecto local. También ocurre que, al no contar con un documento de identificación nacional, no puedan acceder a ciertos servicios básicos. En muchos casos corren incluso el riesgo de ser objeto de doble imposición, tanto de cargas tributarias como de seguridad social.