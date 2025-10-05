Opinión

Nuestro especial anual de colegios

EscucharEscuchar
Por El Financiero

En El Financiero concebimos el periodismo como una herramienta esencial para la toma de decisiones. Fieles a esta convicción, presentamos una vez más nuestra edición especial sobre el desempeño de los colegios en los exámenes de admisión de las principales universidades públicas.








boton de WhatsApp Group
Únase al canal de El Financiero en WhatsApp
Especial Colegios 2026

En beneficio de la transparencia y para evitar distorsiones del debate público por medios informáticos o aprovechando el anonimato, la sección de comentarios está reservada para nuestros suscriptores para comentar sobre el contenido de los artículos, no sobre los autores. El nombre completo y número de cédula del suscriptor aparecerá automáticamente con el comentario.