Opinión

Occidente sigue sin entender a Rusia

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Por Inna Bondarenko

Cuatro años después de la invasión a gran escala de Ucrania por parte de Rusia, los observadores occidentales siguen sin comprender la estrategia del Kremlin. Algunos piensan que no hay ninguna y que el comportamiento de Rusia es completamente irracional y, por lo tanto, impredecible. Otros sostienen lo contrario: Rusia está llevando a cabo una visión revanchista a largo plazo cuidadosamente elaborada, en la que reclamar el territorio ucraniano es solo el primer paso. Ambas explicaciones son erróneas.








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