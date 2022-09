Opinión: Apología del payaso

Hay que reconocer que la imagen del payaso, aún en nuestros días, resulta esencial para la cultura de nuestras sociedades. Sus orígenes se ubican en la comedia romana y evolucionan a través del tiempo. El buen payaso improvisa en sus actos, pero descansa en rutinas cuidadosamente ensayadas: poses, palabras, gestos... De ahí que no haya consenso acerca de si el payaso es o se hace.

Grimaldi sentó las bases a inicios del siglo XIX, pasando por Bozo o los de rodeo, los que critican con alevosa picardía a sus reyes, o los que rescatan una sospechosa lágrima en el dolor inventado de sus muñecos.

Un detalle es su peculiar forma de vestir, que puede ser cómica y en ocasiones torpe, pero siempre distintiva de su público mediante el uso de elementos que permitan su identificación inmediata. Saca provecho de cualquier condición física, por grotesca que sea, y la explota con maestría.

Vamos, y no se crea que los payasos no estudian. Claro que dedican parte de su vida a andar caminos variados, a veces rectos, en ocasiones no tanto. Pero todos ellos terminan por llevar a los escenarios más inesperados. Escuelas las hay cuya esencia es la actuación, en tanto otras lo que premian son especiales habilidades del payaso, como la música, el malabarismo o la oratoria.

El payaso exitoso crea una reacción en su público, ya sea hablando a gritos, haciendo llorar, negando lo que acaba de ofrecer. Es un personaje cómico que a la vez resulta locuaz. Como es de esperar, por lo general se mete en problemas que él mismo crea, y de los cuales busca escapar con la complicidad de quienes le ríen sus tonteras, sobre la base de historias vestidas de heroísmo o bien de compasión.

En realidad, es fácil reconocer cuando estamos ante un buen payaso.