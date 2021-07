Opinión: La nueva realidad de 2016

Las vísperas de año nuevo fueron suficientes para advertir que el 2016 sería un año diferente a lo que hemos visto en la última década. La coyuntura económica es sin duda diferente, con el colapso en los precios del petróleo, la depreciación del yuan, y la divergencia en la política de los bancos centrales del mundo en su provisión de liquidez.

Mohamed El-Erian, autor del libro "The Only Game in Town", describe que los bancos centrales encontrarán cada vez más difícil pedir prestado crecimiento económico y retornos financieros a través de la política experimental actual.

LEA TAMBIÉN: El FMI alerta de riesgos para la economía pero no contempla una nueva crisis

China, Europa y Japón, e incluso el mismo EE.UU. son muestras claras de que para los bancos centrales es cada vez más difícil estimular crecimiento con los niveles actuales de deuda global, además de los problemas estructurales en material fiscal. A esto se suma la preocupación principal de China: su devaluación y el impacto colateral sobre otros países.

Para los inversionistas, 2016 será un año que requerirá mucha precisión y poca tolerancia a las pérdidas, ya que es difícil predecir si estamos al borde de un colapso mayor al que ya hemos visto.

La divergencia entre los bancos centrales, incluyendo la política monetaria restrictiva de la FED, generan mayor volatilidad al tiempo que reducen el atractivo en activos de riesgo, y por ende, una mayor presión bajista sobre los mercados accionarios.

ADEMÁS: Monedas extranjeras caen por precio de materias primas

Asimismo, vemos que la FED ya no está en el negocio de reducir volatilidad en los mercados, sino por el contrario, reducir el combustible que generó el bull market de los últimos 7 años.

Desde la perspectiva del mercado accionario global, sigo apostando por el posicionamiento de Japón y la Eurozona, donde las políticas monetarias expansivas seguirán favoreciendo a estos mercados.

Para el posicionamiento sectorial en EE.UU., es importante resaltar dos fenómenos que hemos visto en el segundo semestre de 2015. Por un lado, la rotación sectorial ha mostrado una preferencia por los opciones defensivas, principalmente por el desempeño pobre de los sectores de energía y materiales.

Por otro lado, las acciones de crecimiento han experimentado un mejor desempeño en relación a las acciones baratas desde julio de 2013, principalmente por la política de ´tasa cero´ que soporta las acciones de crecimiento.

Esperamos que ambos fenómenos muestren un cambio en 2016, teniendo implicaciones para el posicionamiento sectorial en EE.UU. Por lo tanto, espero que veamos apreciación en el sector financiero y el sector de salud en EE.UU.

LE PUEDE INTERESAR: ¿2016? Un año 'ok'

* Manuel Restrepo es analista de XP Securities - Banco de inversión global