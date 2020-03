Tal como el niño logra despachar el mundo hostil cerrando los ojos, ahuyentamos el miedo buscando el placer. Muchas obras de arte dan cuenta de este ‘mecanismo’ o artificio de autoengaño: también los chistes, las ‘pompas’ fúnebres e incluso el maquillar los cadáveres. Un ejemplo paradigmático es la novela el Decamerón: ciertos jóvenes, para no ‘ver’ la peste, se retiran a una villa a contarse historias pícaras. El no asumir, el decirme: esto no es conmigo (los demás no me importan), es una fuga, una forma de conjurar el mal, un paraíso para que el mal no me devore.