Opinión

Para salvar la democracia, combatir la desigualdad

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Por Pedro Rossi

La reciente reunión de la Movilización Progresista Global en Barcelona reunió a líderes políticos, responsables de políticas públicas y activistas de todo el mundo, unidos por una preocupación compartida: la democracia está bajo ataque. El presidente del Gobierno español, Pedro Sánchez, la describió como un esfuerzo colectivo para enfrentar el auge global del autoritarismo, mientras que el presidente de Brasil, Luiz Inácio Lula da Silva, hizo un llamado a reconstruir el multilateralismo y a “volver a poner la justicia social en el centro de la agenda global”.








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