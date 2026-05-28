Opinión

Política industrial para una era de incertidumbre

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Por Yuen Yuen Ang

La política industrial está de vuelta con nuevos bríos. Tras décadas de predicar el neoliberalismo, los funcionarios e intelectuales de Occidente han redescubierto el papel del Estado en el desarrollo económico. Hasta el Banco Mundial se sumó a la corriente, y reconoce que sus viejos consejos ahora tienen el «valor práctico de un disquete» y que todos los países deberían incluir la política industrial entre sus herramientas de gobierno.








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