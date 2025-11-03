Opinión

Poner un alto a los directivos incompetentes

Por El Financiero

Los recientes escándalos relacionados con la flagrante falta de idoneidad de miembros de la junta directiva temporal e ilegal del Banco Nacional de Costa Rica (BNCR) impuesta por el Consejo de Gobierno, así como el mismo fenómeno señalado por la Superintendencia General de Entidades Financieras (Sugef) en la Caja de Ande, no son incidentes aislados: son una alarma sobre la fragilidad de nuestro sistema.








Bancosentidades financierasidoneidad

