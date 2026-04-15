Opinión

Por qué el desarrollo no evita guerras

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Por Rabah Arezki

En 1949, el presidente estadounidense Harry S. Truman expuso una idea audaz, que tuvo influencia duradera en la formulación de políticas global. Sostuvo que la pobreza no era solo una cuestión humanitaria, sino también una amenaza para la paz, y que su remedio era el desarrollo.








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