¿Por qué Putin guarda silencio sobre Venezuela?

Por Nina L. Khrushcheva

Los blogueros patriotas y corresponsales de guerra rusos, el grupo que más apoya la «operación militar especial» de su país en Ucrania, están indignados. La administración del presidente estadounidense Donald Trump ha enviado fuerzas para atacar a Venezuela, aliada de Rusia, secuestrando a su presidente, Nicolás Maduro, y confiscando un petrolero que enarbolaba pabellón ruso. Rusia debería hundir barcos estadounidenses, claman, o incluso lanzar misiles nucleares contra sus enemigos. Pero el presidente ruso, Vladímir Putin, ni siquiera ha emitido una declaración oficial.








