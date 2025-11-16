Opinión

Productividad: la batalla entre la gestión de la atención y la procrastinación

Opinión | “Recuperar nuestra productividad no significa hacer más, sino volver a elegir con conciencia.”

Por Miguel López Abarca

En un entorno empresarial cada vez más acelerado, la productividad personal se ha convertido en una de las competencias más críticas para cualquier profesional. Sin embargo, detrás de la aparente actividad constante y de las interminables listas de tareas, se esconde un enemigo silencioso: la procrastinación. No es simplemente “dejar las cosas para después”, sino un patrón de conducta que erosiona la eficacia desgasta la confianza en uno mismo y, en última instancia, genera pérdidas económicas y emocionales considerables, tanto para las personas como para las organizaciones.








