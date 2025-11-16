Productividad: la batalla entre la gestión de la atención y la procrastinación

En un entorno empresarial cada vez más acelerado, la productividad personal se ha convertido en una de las competencias más críticas para cualquier profesional. Sin embargo, detrás de la aparente actividad constante y de las interminables listas de tareas, se esconde un enemigo silencioso: la procrastinación. No es simplemente “dejar las cosas para después”, sino un patrón de conducta que erosiona la eficacia desgasta la confianza en uno mismo y, en última instancia, genera pérdidas económicas y emocionales considerables, tanto para las personas como para las organizaciones.

Nuestra productividad no ha caído por falta de herramientas, sino por un déficit en liderazgo y gestión de la atención. La mayoría de los líderes fueron formados para controlar tareas, no para guiar energía, claridad y propósito. Por eso, cuando no comprenden la productividad como una habilidad social, una forma de influir positivamente en la manera en que las personas piensan, se organizan y priorizan, los equipos tienden a perder ritmo, foco y conexión.

La procrastinación no es simplemente “dejar las cosas para después”, piensa el reclutador Miguel López. (diego cervo)

Según el “State of the Global Workplace 2024” de Gallup, solo el 23% de los empleados en el mundo se declaran realmente comprometidos con su trabajo, mientras que más del 60% afirma sentirse emocionalmente desconectado. El estudio identifica que uno de los factores más determinantes en ese desapego es la percepción de que los líderes no promueven una cultura de claridad, organización y propósito. En otras palabras, los equipos se sienten atrapados en tareas reactivas, sin tiempo para la concentración profunda ni para la planificación efectiva. Esta ausencia de estructura genera ansiedad y, paradójicamente, más horas de trabajo con menos resultados tangibles.

En este contexto, no sorprende que grandes corporaciones como JPMorgan Chase hayan decidido revertir parcialmente su modelo de trabajo remoto. Su reciente anuncio de exigir el regreso completo a la oficina obedece a una lectura pragmática de los indicadores: menor crecimiento de la productividad total, dificultad para formar talento joven y pérdida de cohesión cultural. Jamie Dimon, su CEO, ha sido enfático en que el aprendizaje y la colaboración no pueden sostenerse indefinidamente ni a la distancia ni tampoco a través de pantallas. Desde una perspectiva empresarial, esta decisión busca restablecer la interacción espontánea, la mentoría presencial y la velocidad de decisión que caracterizan a los equipos de alto rendimiento. Quizá podamos intuir la ecuación: “mayor presencialidad, mayor productividad”.

David Allen, autor del reconocido método Getting Things Done (GTD), describe la productividad no como hacer más, sino como liberar la mente del ruido para poder enfocarse en lo que realmente importa. Su planteamiento parte de una verdad incómoda: la mayoría de las personas no estamos saturadas por el trabajo, sino por las decisiones no tomadas y los compromisos mal gestionados. Esa carga mental genera un “estrés del control perdido”, una sensación de que las tareas gobiernan la mente y no al revés. El sistema GTD propone un cambio profundo: capturar, aclarar, organizar, reflexionar y ejecutar. Una secuencia tan simple como poderosa, que transforma el caos en claridad.

Pero, ¿por qué sabiendo lo que debemos hacer, seguimos postergando? La neurociencia nos da algunas pistas. Nuestro cerebro, programado para evitar el dolor, asocia muchas tareas importantes con incomodidad o esfuerzo cognitivo. Procrastinar es, por tanto, un alivio temporal frente a ese malestar. El problema es que ese alivio inmediato tiene un costo acumulativo: tareas urgentes que se acumulan, decisiones tomadas bajo presión y un deterioro paulatino de la reputación profesional. En el mundo de los negocios, la procrastinación no es un problema de gestión del tiempo, sino de gestión de la atención y la energía.

Chris Bailey, en su libro Hyperfocus, introduce un concepto clave: “la atención es el nuevo recurso escaso”. Afirma que vivimos en una era donde la distracción se ha convertido en norma. Revisamos el teléfono a cada minuto, saltamos entre correos, chats y notificaciones, y confundimos estar ocupados con ser productivos. Bailey plantea que la verdadera productividad no surge de hacer más cosas, sino de dirigir la atención de forma deliberada. Su premisa es clara: “Donde va tu atención, va tu tiempo”. Una mente dispersa multiplica el esfuerzo y divide los resultados; una mente enfocada, en cambio, logra en una hora lo que otros consiguen en tres.

La procrastinación, entonces, no es solo un fallo de voluntad, sino un síntoma de desconexión entre intención y atención. Sabemos qué queremos lograr, pero no gestionamos los mecanismos internos que nos permiten hacerlo. Y aquí entra en juego una perspectiva complementaria, la de James Clear en Hábitos Atómicos. Clear sostiene que la transformación personal no se logra con grandes decisiones, sino con pequeñas acciones consistentes. La procrastinación prospera en sistemas mal diseñados: cuando las tareas son ambiguas, los entornos están saturados y los estímulos de gratificación inmediata abundan. Por eso, su consejo es pragmático: “No te eleves al nivel de tus metas, caes al nivel de tus sistemas.” Cambiar un hábito no requiere más motivación, sino diseñar entornos que reduzcan la fricción de lo importante y aumenten la del ocio improductivo.

Las pérdidas derivadas de la procrastinación y la mal entendida productividad son cuantificables. En estudios de comportamiento organizacional, se estima que un empleado que posterga regularmente tareas críticas puede reducir su productividad efectiva en más de un 30%. A nivel personal, los efectos son igual de devastadores: estrés crónico, culpa, baja autoestima y la sensación de estar permanentemente “atrasado”. Las organizaciones pagan por ello con demoras, rotación de personal y decisiones tardías que afectan su competitividad. Pero más allá del impacto económico, está el costo humano de vivir en deuda con uno mismo, un precio que ninguna empresa puede compensar.

Deberíamos cultivar hábitos atómicos que transformen nuestra identidad, no solo nuestra conducta. Si una persona se ve a sí misma como alguien disciplinado y cumplidor, sus acciones tenderán a alinearse con esa identidad. La clave está en comenzar pequeño: escribir dos líneas de un informe, responder un correo crítico, revisar un proyecto por cinco minutos. Una acción mínima, repetida consistentemente, desencadena un efecto compuesto que redefine la autopercepción y reduce la resistencia a empezar.

La verdadera productividad no se mide por horas trabajadas, sino por el grado de coherencia entre lo que decimos que es importante y lo que realmente hacemos cada día.

Stephen Covey, autor famoso por su obra “Los 7 hábitos de la gente altamente efectiva”, resume magistralmente esta filosofía con una frase que podría servir como epílogo de toda esta reflexión: “La clave no está en priorizar lo que está en tu agenda, sino en agendar tus verdaderas prioridades.” Cuando postergamos lo esencial, no solo perdemos tiempo: perdemos dirección. Y en el mundo de los negocios, donde cada decisión cuenta, esa pérdida de dirección puede ser el costo más alto de todos.

Recuperar nuestra productividad no significa hacer más, sino volver a elegir con conciencia. Significa decidir, cada día, que nuestro trabajo no será una reacción constante, sino una expresión deliberada de lo que realmente queremos lograr. Porque cuando alineamos propósito, atención y acción, dejamos de procrastinar el futuro y comenzamos, finalmente, a construirlo.

El autor es Socio Director de Recluta Talenthunter