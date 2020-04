De nuevo, el problema de la licencia obligatoria es quién y cómo se definen los términos y condiciones. Ante esto podrían surgir miles de posibles preguntas, pero lo importante es entender que licenciar una única patente o incluso un grupo de patentes de un titular no resuelve el problema, tampoco lo sería pretender que el gobierno conoce la totalidad de patentes para la totalidad de posibles soluciones, por lo que esta opción pareciera no ser viable, menos si se considera que este proceso se puede judicializar muy fácilmente por lo que podríamos perder la solución que buscamos. De ahí, que lo que el gobierno propone no debe confundirse con esto.