Pros y contras de la renta mundial

La carta del lector

El viceministro de Hacienda Fernando Rodríguez declaró que pretenden cambiar el proyecto de ley de reforma a la Ley del Impuesto sobre la Renta, que estudia la Comisión de Hacendarios, para incorporar un sistema de renta mundial.

LEA TAMBIÉN: Renta mundial vuelve a rondar la reforma fiscal

Hoy Costa Rica utiliza el sistema de renta territorial, según el cual, están gravadas con el impuesto sobre la renta, únicamente, los ingresos de fuente costarricense. Ahora, Hacienda quiere proponer un sistema de renta mundial o universal, que grava las rentas que tenga un contribuyente en todos los países del mundo, en razón de su residencia fiscal, cualquier residente fiscal en Costa Rica, pagaría impuesto sobre la renta, por lo generado en Costa Rica y en el mundo.

La implementación de la renta mundial, podría traer ingresos frescos. Su buen funcionamiento, requeriría de la suscripción de tratados internacionales para el intercambio de información y evitar la doble imposición. Un efecto secundario positivo, sería el mejoramiento en la fiscalización y, además, sería muy bien visto por la OCDE.

No obstante, no todo es positivo. La administración debería preguntarse si es capaz de perseguir las rentas de los residentes fiscales costarricenses en todo el mundo. Una de las grandes debilidades de nuestras autoridades es la a falta de reacción ante el incumplimiento de las obligaciones tributarias. La Contraloría informó que tan solo el año pasado el 55% de los profesionales liberales del país no pagaron impuesto sobre la renta y, a la fecha, Tributación no ha podido solucionar esta situación. ¿Cómo espera hacer esta tarea por las rentas que generen los residentes fiscales costarricenses en todo el mundo?, ¿no sería más lógico pensar en cobrar bien los impuestos sobre las rentas costarricenses, lo cual prácticamente acabaría con el déficit fiscal?

*Luis Chacón Camacho es especialista en impuestos y socio de la firma BLP