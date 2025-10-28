Opinión

Proyecto de ley 23.908: una medida que podría aumentar el fraude digital

EscucharEscuchar
Por María Isabel Cortés

En la lucha contra el fraude digital, identificar correctamente al responsable es la primera línea de defensa, porque de ello depende hacia dónde se orientan los esfuerzos de prevención, las investigaciones judiciales y las reglas que garantizan la justicia entre las partes. Si el delito proviene de redes de crimen organizado que utilizan la ingeniería social para manipular la confianza de las personas, como sucede en Costa Rica, la política pública debe concentrarse en desarticular sus estructuras.








boton de WhatsApp Group
Únase al canal de El Financiero en WhatsApp
fraudesestafas

En beneficio de la transparencia y para evitar distorsiones del debate público por medios informáticos o aprovechando el anonimato, la sección de comentarios está reservada para nuestros suscriptores para comentar sobre el contenido de los artículos, no sobre los autores. El nombre completo y número de cédula del suscriptor aparecerá automáticamente con el comentario.