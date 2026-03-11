¿Puede Estados Unidos permitirse la guerra de Trump contra Irán? Estos son algunos de los costos

Hasta hace poco, una de las convicciones más arraigadas del movimiento MAGA (hacer a Estados Unidos grande otra vez, por sus siglas en inglés) era que no se debía derramar sangre ni derrochar dinero del Tesoro estadounidense en el extranjero cuando los norteamericanos —y el sueño americano— lo estaban pasando mal en su propio país. Sin embargo, ahora el líder del movimiento, el presidente Donald Trump, se ha lanzado de cabeza a una guerra costosa contra Irán.

La campaña estadounidense-israelí contra la República Islámica va a afectar considerablemente el presupuesto de Estados Unidos, en un momento en que las finanzas públicas del país ya se encuentran en una situación insostenible. También va a seguir impulsando al alza los precios internacionales del petróleo y del gas en un momento en que Estados Unidos ya tiene un problema de asequibilidad. Ninguno de estos resultados es un buen augurio para la inflación y el empleo en Estados Unidos, cuyas perspectivas ya son sombrías tras un informe mensual sobre el empleo inesperadamente negativo.

Incluso antes del inicio de la guerra contra Irán, Trump sugirió que Estados Unidos necesitaba una ampliación sustancial de su presupuesto de defensa, y propuso aumentarlo en $500.000 millones al año desde su nivel actual de $1 billón. Ahora que Estados Unidos está inmerso en una guerra a gran escala que podría prolongarse indefinidamente y trastocar el mapa geopolítico mundial, los argumentos de Trump a favor de un aumento significativo del gasto en defensa parecen haberse consolidado aún más.

Guerra en Irán (Shutterstock/Shutterstock)

Por supuesto, es demasiado pronto para calcular los costos directos de la guerra, ya que nadie sabe cuánto durará ni cuál será su intensidad. Pero sí sabemos que actualmente está costando alrededor de $1.000 millones al día. Por lo tanto, la factura del conflicto de un mes que prevé Trump se acercaría a los $50.000 millones, y los costos seguirían aumentando cuanto más se prolongue la guerra.

Más allá de los costos directos de reemplazar la munición y los equipos estadounidenses, habrá otras razones para aumentar el presupuesto de defensa. Para empezar, es posible que el Pentágono tenga que prepararse para un escenario en el que todo Oriente Medio se desestabilice, especialmente si la administración Trump sigue adelante con el armamento de los kurdos iraníes, lo que pondrá en contra a Turquía y tal vez incite a otros movimientos separatistas dentro de Irán. En segundo lugar, con la atención de Estados Unidos desviada, Rusia y China podrían ver la oportunidad de presionar con sus reivindicaciones en Ucrania y Taiwán, respectivamente, exigiendo un gasto militar estadounidense aún mayor para mantener la disuasión.

Como solía decir el economista y premio Nobel Milton Friedman, nada es gratis. En ningún otro ámbito se aplica más esta máxima que en las intervenciones militares. Las guerras de Vietnam, Irak y Afganistán demostraron que Estados Unidos no es bueno eligiendo entre armas y manteca. Siempre parece querer ambas cosas, aunque perseguir ambas conlleve el riesgo de generar una presión inflacionaria.

Esta es una preocupación especialmente relevante hoy en día. Según la Oficina Presupuestaria del Congreso, Estados Unidos puede esperar déficits presupuestarios superiores al 6% del PIB en el futuro previsible. Eso significa que está en camino de superar la relación deuda-PIB del final de la Segunda Guerra Mundial.

Puede que a la administración Trump no le preocupe el deterioro de las finanzas públicas estadounidenses, pero a los mercados de bonos sí les preocupa. Normalmente, cuando aumentan las tensiones geopolíticas, los inversores internacionales se apresuran a refugiarse en la seguridad de los bonos del Tesoro de Estados Unidos. Sin embargo, en otra señal más de que los inversores extranjeros podrían estar perdiendo interés por la deuda estadounidense, los rendimientos de los bonos han ido aumentando desde el inicio de la guerra con Irán.

Frente a una financiación por parte del gobierno estadounidense de un déficit presupuestario de $2 billones y una refinanciación cercana a los $9 billones en bonos que vencen este año, lo último que necesita es que los extranjeros pierdan interés por su deuda. Estados Unidos tampoco está en condiciones de absorber una crisis de los precios de la energía. Pero eso es lo que parece avecinarse. En su lucha por la supervivencia, el régimen iraní está tratando desesperadamente de exportar la guerra a sus vecinos del Golfo e interrumpir el tráfico marítimo en el estrecho de Ormuz, por donde pasa el 20% del suministro mundial de petróleo. El 4 de marzo, Goldman Sachs estimó que un cierre de cinco semanas de esta vía marítima crucial podría hacer que los precios del petróleo superaran los $100 por barril. De hecho, ese umbral ya se ha superado.

Si bien la economía estadounidense depende mucho menos de las importaciones de petróleo que en alzas anteriores de los precios de la energía, sin duda no sería inmune a una casi duplicación del precio del petróleo desde principios de año. El Fondo Monetario Internacional estima que “si los precios de la energía se mantienen en un aumento de solo el 10% durante un año, esto añadiría 0,4 puntos porcentuales a la inflación y desaceleraría el crecimiento económico entre un 0,1% y un 0,2%” a nivel global. Estos efectos estanflacionarios agravarían aún más una situación presupuestaria ya de por sí difícil, al reducir la recaudación fiscal.

El estratega político James Carville afirmó célebremente que, para ganar elecciones, la economía lo es todo. Si sigue teniendo razón, una guerra prolongada con Irán podría suponer un verdadero problema para los republicanos de Trump en las elecciones de mitad de mandato de noviembre. Si Estados Unidos se ve afectado por una combinación de crisis del mercado de bonos, mayor inflación y desaceleración económica, Trump y su partido podrían llegar a lamentar su traición a la agenda “Estados Unidos primero”.

---

Desmond Lachman, investigador principal del American Enterprise Institute, fue subdirector del Departamento de Desarrollo y Revisión de Políticas del Fondo Monetario Internacional y estratega económico jefe para mercados emergentes de Salomon Smith Barney.