¿Puede Estados Unidos permitirse la guerra de Trump contra Irán? Estos son algunos de los costos

Por Desmond Lachman

Hasta hace poco, una de las convicciones más arraigadas del movimiento MAGA (hacer a Estados Unidos grande otra vez, por sus siglas en inglés) era que no se debía derramar sangre ni derrochar dinero del Tesoro estadounidense en el extranjero cuando los norteamericanos —y el sueño americano— lo estaban pasando mal en su propio país. Sin embargo, ahora el líder del movimiento, el presidente Donald Trump, se ha lanzado de cabeza a una guerra costosa contra Irán.








