Opinión

¿Puede la democracia sobrevivir a la IA?

La promesa de un Internet descentralizado se ha revertido. Ahora, la Inteligencia Artificial concentra el poder, habilitando formas de control sin precedentes que ponen en jaque el futuro de la democracia.

Por Ian Bremmer

Se suponía que la tecnología digital dispersaría el poder. Los primeros visionarios de internet esperaban que la revolución que estaban desatando empoderara a los individuos para liberarse de la ignorancia, la pobreza y la tiranía. Y por un tiempo, al menos, así fue. Pero hoy, algoritmos cada vez más inteligentes predicen y moldean nuestras decisiones, habilitando formas de vigilancia y control centralizados, opacos y sin rendición de cuentas, más eficaces que nunca.








democraciaEspecial IA 2025

