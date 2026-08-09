Opinión

¿Pueden los progresistas impulsar el crecimiento económico?

Las administraciones progresistas enfrentan el desafío de articular políticas de equidad social con estrategias efectivas de atracción de inversión.

EscucharEscuchar
Por Rick McGahey

Cuando el alcalde de Nueva York, Zohran Mamdani, nombró a Anthony Shorris y a Lina Khan para dirigir la Corporación de Desarrollo Económico (EDC) de la ciudad —como presidente y presidenta del consejo de administración, respectivamente—, hizo algo más que cubrir dos importantes vacantes en su administración. También puso de relieve su reconocimiento de un reto clave con el que la izquierda lleva mucho tiempo lidiando: cómo lograr no solo la redistribución económica, sino también el crecimiento económico.








boton de WhatsApp Group
Únase al canal de El Financiero en WhatsApp

En beneficio de la transparencia y para evitar distorsiones del debate público por medios informáticos o aprovechando el anonimato, la sección de comentarios está reservada para nuestros suscriptores para comentar sobre el contenido de los artículos, no sobre los autores. El nombre completo y número de cédula del suscriptor aparecerá automáticamente con el comentario.