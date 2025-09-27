Opinión

Qué se necesita para derrotar a la ultraderecha

EscucharEscuchar
Por Adriana Abdenur

En Alemania, Estados Unidos, Brasil y otros países, la ultraderecha está ganando terreno. Los detalles varían según el país, pero se repite una pauta sorprendentemente uniforme: esos avances se dan allí donde las economías no ofrecen bienestar, justicia y seguridad.








boton de WhatsApp Group
Únase al canal de El Financiero en WhatsApp
ultraderecha

En beneficio de la transparencia y para evitar distorsiones del debate público por medios informáticos o aprovechando el anonimato, la sección de comentarios está reservada para nuestros suscriptores para comentar sobre el contenido de los artículos, no sobre los autores. El nombre completo y número de cédula del suscriptor aparecerá automáticamente con el comentario.