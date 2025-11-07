Opinión

Qué son las condiciones precedentes y cómo definen el éxito de una fusión o adquisición (M&A)

Por Eric Scharf

En negocios sencillos como la compra de un vehículo, lo usual es que la transacción se consuma y ejecute en el mismo acto de firma del contrato, sin que queden trámites pendientes a futuro. Sin embargo, en operaciones complejas como una fusión o adquisición (M&A por sus siglas en inglés), el contrato se firma en un momento determinado, pero el cierre definitivo se difiere a un momento posterior, una vez que, dentro de un plazo pactado por las partes, se hayan cumplido determinados actos o eventos, llamados condiciones precedentes o suspensivas —y resolutorias según se dirá—.








