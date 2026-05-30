Opinión

¿Qué tomar en cuenta en un presupuesto en época de incertidumbre económica?

Opinión | “La austeridad práctica, con un recorte por aquí y un repliegue por allá, mientras esperamos que todo salga bien, no resultará suficiente. Las pautas que produce incluso pueden ser peligrosas. Lo que se necesita en este momento es acción”.

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Por Deyver Mena Mata

Las empresas todos los años preparan sus presupuestos financieros y una de las cosas que deben tomar en cuenta es el comportamiento de los principales indicadores económicos, no solo el de su propio entorno económico, sino también el de la economía mundial, ya que siempre pueden existir variables que pueden afectar el futuro de su empresa y generar un contexto de gran incertidumbre: el período de “tal vez sí, tal vez no” que podría preceder a un revés económico importante.








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