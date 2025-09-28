Opinión

Reimaginar la agricultura para los jóvenes

EscucharEscuchar
Por Máximo Torero

¿El sector agrícola está condenado a desaparecer? A escala global, la edad promedio de los agricultores ha venido aumentando de forma constante, acercándose a los 60 años en los países desarrollados. Esto deja al sector, que genera aproximadamente una cuarta parte de los empleos a nivel mundial, en una situación difícil: a menos que atraiga a un gran número de trabajadores jóvenes, podría decaer precipitosamente.








boton de WhatsApp Group
Únase al canal de El Financiero en WhatsApp
agricultura

En beneficio de la transparencia y para evitar distorsiones del debate público por medios informáticos o aprovechando el anonimato, la sección de comentarios está reservada para nuestros suscriptores para comentar sobre el contenido de los artículos, no sobre los autores. El nombre completo y número de cédula del suscriptor aparecerá automáticamente con el comentario.