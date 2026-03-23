Rusia es la gran ganadora de la guerra contra Irán

Aunque resulta difícil descifrar los motivos que justifican la guerra de Irán del presidente estadounidense Donald Trump, es mucho más fácil identificar a su principal beneficiario: el presidente ruso Vladimir Putin.

Al defender la acción militar contra la República Islámica, Trump y sus asesores se han apoyado en gran medida en la indignación moral, describiendo a sus líderes como «malvados», citando la «brutal opresión del propio pueblo» por parte del régimen e insistiendo en que Estados Unidos debe desempeñar un papel directo a la hora de determinar quién gobierna el país.

Nada de esto resiste un análisis riguroso. Muchos líderes de todo el mundo oprimen a su propio pueblo sin que ello provoque guerras de cambio de régimen por parte de Estados Unidos. Putin es conocido por asesinar a sus oponentes políticos tanto en su país como en el extranjero, y, sin embargo, Trump se ha esforzado constantemente por complacerlo. Si la «maldad» por sí sola fuera motivo para la guerra, el panorama geopolítico sería muy diferente.

Además, la República Islámica lleva décadas oprimiendo a su propio pueblo. Apenas dos meses antes de la guerra, el régimen mató a miles de manifestantes, y sin embargo Estados Unidos no hizo nada. Sean cuales sean los motivos de Trump, la preocupación por el pueblo iraní no figura entre ellos.

¿Qué hay, entonces, del riesgo nuclear? ¿Podría la amenaza de que Irán desarrolle y lance armas nucleares contra EE. UU. ser lo suficientemente urgente como para justificar una guerra total ahora? Eso, también, parece poco convincente. Steve Witkoff, el enviado especial de Estados Unidos a Oriente Medio, ha afirmado que Irán estaba a «una semana» de adquirir capacidad para fabricar armas nucleares, pero eso contradice las propias afirmaciones de Trump de que Estados Unidos había «destruido» las instalaciones nucleares de Irán.

Una explicación más plausible vino del secretario de Estado Marco Rubio. A principios de este mes, Rubio dijo a los periodistas que Estados Unidos lanzó ataques preventivos contra Irán porque la inteligencia indicaba que Israel estaba a punto de actuar, lo que habría desencadenado una represalia iraní contra las fuerzas estadounidenses.

Esto plantea la inquietante posibilidad de que la política exterior de EE. UU. ya no esté determinada únicamente por su presidente electo, sino también por el primer ministro israelí, Benjamin Netanyahu. Para los aficionados a la historia, la idea de que la cola israelí pueda mover al perro estadounidense puede recordar la forma en que el nacionalismo serbio contribuyó a arrastrar a Alemania y Austria-Hungría a lo que más tarde se convirtió en la Primera Guerra Mundial.

Para comprender cómo las relaciones entre Occidente e Irán se han vuelto tan hostiles, hay que remontarse a 1953, cuando Estados Unidos y el Reino Unido orquestaron el derrocamiento del primer ministro iraní elegido democráticamente, Mohammad Mossadegh, y restablecieron el gobierno del sah Mohammad Reza Pahlavi. El motivo, aunque en aquel momento no estaba claro, era sencillo: el Gobierno de Mossadegh había tomado medidas para nacionalizar la industria petrolera del país, que estaba dominada por la Anglo-Iranian Oil Company, controlada por los británicos.

El gobierno cada vez más brutal y corrupto del Sha lo hizo profundamente impopular, con una oposición que incluía movimientos islamistas cuyos líderes, sobre todo el futuro líder supremo Ruhollah Jomeini, habían pasado años en el exilio. En 1979, las manifestaciones masivas y las huelgas a nivel nacional habían crecido hasta incluir a millones de iraníes, lo que obligó a Pahlavi a huir y allanó el camino para la Revolución Islámica, cuando las fuerzas de Jomeini asesinaron, encarcelaron o expulsaron al exilio a los liberales y a la izquierda que habían ayudado a derrocar al Sha.

Lo que siguió fue un rápido y amargo deterioro de las relaciones entre Irán y Estados Unidos, desencadenado por la toma de la embajada estadounidense en Teherán y la crisis de los rehenes que llegó a definir la presidencia de Jimmy Carter. Sin embargo, en las décadas siguientes hubo momentos de cauteloso acercamiento, a medida que líderes iraníes más moderados, como el expresidente Mohammad Khatami, buscaban una mayor colaboración con Occidente.

El conflicto entre EE. UU. e Irán beneficia a Vladimir Putin. Explore el impacto del aumento en los precios del petróleo, el papel de Israel en la política exterior de Trump y las consecuencias para la cohesión de la OTAN en 2026. (ANDREW CABALLERO-REYNOLDS/AFP)

Estos esfuerzos, sin embargo, no obtuvieron el tipo de respuesta favorable de Occidente que los líderes iraníes moderados habían esperado. Un progreso demostrable habría reforzado su posición, permitiéndoles mostrar a los partidarios de la línea dura que limitar las ambiciones nucleares de Irán podía reportar beneficios tangibles.

En cambio, Estados Unidos y otras potencias occidentales han desperdiciado repetidamente oportunidades para alcanzar un compromiso negociado. El Plan de Acción Integral Conjunto (JCPOA) de 2015, que imponía límites al programa nuclear de Irán a cambio del levantamiento de las sanciones, representaba la mejor oportunidad para hacerlo, pero Trump se retiró del acuerdo en 2018. Como resultado, Estados Unidos se encuentra ahora intentando bombardear a Irán para que acepte condiciones que ya se habían conseguido mediante la negociación hace más de una década.

Sea cual sea el razonamiento detrás de la guerra, ya está claro quién está ganando. La economía de Rusia, gravemente debilitada por años de sanciones y los costes de su guerra en Ucrania, está ahora a punto de cosechar una ganancia inesperada gracias al aumento de los precios del petróleo. Con el suministro mundial interrumpido por el cierre del estrecho de Ormuz por parte de Irán, la administración Trump también ha levantado temporalmente las sanciones sobre los envíos de petróleo ruso, lo que refuerza el régimen de Putin.

Al mismo tiempo, según se informa, Rusia está asesorando a Irán sobre tácticas con drones, basándose en su experiencia en el campo de batalla en Ucrania. Esta coordinación más estrecha podría mejorar las capacidades generales de Rusia, incluida su capacidad para desestabilizar a los países europeos de la OTAN mediante ciberataques y llevar a cabo operaciones encubiertas utilizando fuerzas proxy.

Mientras que la guerra imprudente de Trump está reforzando la posición de Putin, los esfuerzos de la Unión Europea por apoyar a Ucrania se ven socavados desde dentro. Recientemente, el primer ministro húngaro, Viktor Orbán, ha amenazado con bloquear un nuevo paquete de ayuda financiera a Ucrania. La falta de un apoyo occidental unificado a la guerra de Estados Unidos e Israel contra Irán también ha agravado las tensiones dentro de la OTAN, erosionando aún más la cohesión de la alianza.

Dada la aversión de Trump a la diplomacia, es difícil ver cómo se puede revertir esta espiral descendente mientras él siga en el cargo. Para quienes estamos fuera de Estados Unidos, las elecciones de mitad de mandato de noviembre pueden ofrecer la única esperanza realista de cambio.

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