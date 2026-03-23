Opinión

Rusia es la gran ganadora de la guerra contra Irán

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Por Chris Patten

Aunque resulta difícil descifrar los motivos que justifican la guerra de Irán del presidente estadounidense Donald Trump, es mucho más fácil identificar a su principal beneficiario: el presidente ruso Vladimir Putin.








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