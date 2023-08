¿Se está acabando la fiebre de las fusiones en Estados Unidos?

En el verano de 1982, el gobierno de los Estados Unidos envió una carta de amor a las empresas estadounidenses. El principal funcionario antimonopolio del presidente Ronald Reagan, William Baxter, no ocultó su deseo de usar su cargo para ayudar a las grandes empresas del país y emitió las nuevas pautas de fusión del Departamento de Justicia, instruyendo al personal sobre cómo determinar si una fusión violaba las leyes antimonopolio y si debería ser bloqueada. Las nuevas reglas de Baxter dejaron claro a las grandes empresas que las agencias federales ya no limitarían su capacidad para acumular poder. Esto dio inicio a una era de consolidación corporativa casi sin restricciones.

Las pautas de fusión de 1982 fueron similares a las de un golpe. Los funcionarios de Reagan estaban ansiosos por desmantelar las sólidas leyes antimonopolio de Estados Unidos, pero sabían que no podían persuadir al Congreso para que lo hiciera. Al emitir un conjunto de directrices que pretendían interpretar la ley, consiguieron reescribirla de manera efectiva. La Ley Anti-Fusiones de 1950 ordenó a las agencias antimonopolio y a los tribunales que bloquearan cualquier fusión que “pudiera” reducir sustancialmente la competencia. Alarmados por el papel que habían jugado los monopolios en el ascenso del fascismo alemán, los legisladores buscaron salvaguardar la democracia estadounidense de los efectos corrosivos de la concentración económica. Pero Baxter hizo a un lado esta ley y emitió pautas que acogieron con beneplácito la consolidación, declarando que “las fusiones generalmente juegan un papel importante en una economía de libre empresa”.

La estratagema funcionó. Los jueces comenzaron a confiar más en las pautas que en los estatutos reales, dando luz verde a numerosas fusiones corporativas problemáticas y dificultando cada vez más que los reguladores redujeran los abusos monopólicos. En lugar de desafiar esta subversión de las leyes antimonopolio, las administraciones demócratas adoptaron la lógica neoliberal de “más grande es mejor” e incluso la llevaron más lejos. La revisión más reciente de las pautas de fusión, implementada bajo la presidencia de Barack Obama en 2010, elevó los umbrales para la concentración del mercado, lo que permitió que una gama aún más amplia de fusiones escapara al escrutinio.

gerencia ef, ef_gerencia, negocios, (Shutterstock)

Sin duda, la mayoría de los estadounidenses nunca han oído hablar de las pautas de fusión. Sin embargo, el mundo en que vivimos ha sido moldeado por las innumerables fusiones corporativas que se han permitido en los últimos 41 años.

Es por eso que las nuevas pautas de fusión propuestas por la administración del presidente Joe Biden son mucho más significativas de lo que parecen. Desarrolladas por la presidenta de la Comisión Federal de Comercio, Lina Khan, y Jonathan Kanter, jefe de la división antimonopolio del Departamento de Justicia, el borrador de las pautas ahora está abierto para comentarios públicos. Si se aprueban, probablemente serán tan importantes para la economía política de Estados Unidos como las pautas de 1982.

El proyecto de directrices destaca de varias maneras. Primero, abandona la cortesía hacía los intereses de las grandes empresas que durante mucho tiempo ha caracterizado la política de fusiones del país. En segundo lugar, reconoce la importancia de limitar el poder corporativo, que refleja lo que hemos aprendido en los últimos años sobre los puntos ciegos fatales del estándar de “bienestar del consumidor”, como se conoció el conjunto de principios que sustentan la política antimonopolio de Estados Unidos.

Al seguir de cerca las disposiciones contra las fusiones promulgadas por el Congreso, que buscaban evitar la consolidación de la industria mientras aún estaba en su “incipiente”, las pautas propuestas por Khan y Kanter tienen como objetivo reorientar la forma en que los jueces fallan en los casos antimonopolio.

Esta reorientación es necesaria. Bajo el marco de bienestar del consumidor, los jueces han ignorado en gran medida el poder de mercado e incluso la competencia. Los tribunales de hoy se centran en los efectos de los precios. Para bloquear una fusión, el gobierno debe demostrar, a través de modelos económicos complejos, que conduciría a aumentos de precios a corto plazo. En la actualidad, los casos de fusiones a menudo implican que los jueces examinen análisis econométricos en duelo, y las corporaciones ganan si los economistas de alto precio que contratan persuaden a un juez de que una fusión generaría incluso ahorros de costos mínimos, independientemente de los efectos adversos sobre la competencia.

De hecho, los modelos complejos que han dominado la política antimonopolio estadounidense están desvinculados de la ley y la realidad. Un estudio exhaustivo realizado por el economista y exasesor de la FTC, John Kwoka, mostró que más del 80% de las grandes fusiones que han permitido los reguladores de EE. UU. han dado lugar a aumentos de precios. Pero esa no es la única consecuencia. La consolidación ha permitido a las empresas reducir los salarios al reducir la competencia por la mano de obra, lo que le cuesta al trabajador estadounidense medio una pérdida de ingresos estimada en $10. 000 al año. Algunas industrias se han vuelto tan concentradas que la capacidad de Estados Unidos para producir bienes y servicios esenciales se ha visto gravemente comprometida.

Las revisiones de fusiones se han alejado mucho del sentido común. ¿De qué otra manera se pueden explicar muchas de las fusiones que se han aprobado durante la última década? Según las pautas actuales, los reguladores aprobaron la fusión de 2010 entre Live Nation, el promotor de conciertos y administrador de artistas más grande del país, y el monopolio de venta de boletos Ticketmaster. A Facebook se le permitió adquirir Instagram y WhatsApp, dos vibrantes rivales potenciales de su dominio en las redes sociales. Y la lista continúa.

Las nuevas pautas de Khan y Kanter buscan arreglar este sistema, ordenando a las agencias que evalúen las fusiones en función de la estructura del mercado. ¿Una fusión daría lugar a un número insuficiente de competidores? ¿Reforzaría el dominio de una empresa ya dominante? ¿Eliminaría a un rival advenedizo? Si la respuesta a cualquiera de estas preguntas (y otras) es afirmativa, la fusión debe bloquearse.

Las nuevas directrices corrigen otros errores de política. Durante décadas, las revisiones de fusiones han pasado por alto en gran medida el poder de las grandes corporaciones como compradores de bienes y mano de obra. El borrador de la propuesta ordena a las agencias antimonopolio ya los tribunales que analicen las fusiones que aumentarían la concentración en los mercados laborales o darían a una corporación suficiente influencia sobre los proveedores para privar a las empresas más pequeñas de oportunidades justas para competir. Las directrices también abordan los distintos problemas de competencia creados por las plataformas en línea.

Si las nuevas pautas de fusión logran revitalizar la aplicación de las leyes antimonopolio en Estados Unidos, crearán un campo de juego más equitativo para las pequeñas empresas, los agricultores y los trabajadores.

Los efectos de tal transformación irían más allá de la economía. Durante los dos años de debate que precedieron a la aprobación de la Ley contra las fusiones de 1950, los legisladores enfatizaron repetidamente la idea de que las democracias prosperan solo cuando el poder está ampliamente disperso. Como observó el senador Estes Kefauver, copatrocinador del proyecto de ley, la concentración permite que un puñado de ejecutivos “decida las políticas y el destino” de comunidades remotas, dejando a “millones de personas [que] dependen impotentes de su juicio”. Al mitigar esta impotencia, las nuevas pautas podrían ayudar a preservar los fundamentos sociales de la democracia estadounidense.

Stacy Mitchell is Co-Executive Director of the Institute for Local Self-Reliance. Ron Knox is a senior researcher and writer for the Independent Business Initiative at the Institute for Local Self-Reliance.