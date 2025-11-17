Opinión

Sectores productivos deben hacerse escuchar en campaña

Los sectores productivos deben asumir su rol como los entrevistadores técnicos para quien ocupe la presidencia en el próximo periodo, deben exigir planes concretos, datos y realismo.

Por El Financiero

Costa Rica se encuentra nuevamente inmersa en el ruido y la efervescencia de una campaña electoral. Como es costumbre, el aire se llena de promesas grandilocuentes. Sin embargo, para los sectores que mueven la aguja de la economía nacional, este ciclo no puede ser un ejercicio de escucha pasiva. El motor productivo del país tiene la obligación de elevar el nivel del debate.








