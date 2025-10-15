Opinión

Seguridad Psicológica clave en la salud mental y el éxito laboral

Opinión | “La seguridad psicológica se convierte en algo crucial para el orden y estabilidad de las empresas y para promover un buen ambiente laboral”

EscucharEscuchar
Por Verónica Gutiérrez

¿Cómo te sientes en tu lugar de trabajo? Puedes expresarte con libertad, canalizar ideas, sentimientos, pensamientos, sin temor a ser juzgado(a); ¿es un espacio confortable, donde sientes que puedes ser tú mismo o tú misma; o por el contrario, es un lugar donde no percibes esa libertad y el callar se convierte en una norma y en lo social y culturalmente aceptado?








boton de WhatsApp Group
Únase al canal de El Financiero en WhatsApp
Salud mentalSeguridad Psicológica

En beneficio de la transparencia y para evitar distorsiones del debate público por medios informáticos o aprovechando el anonimato, la sección de comentarios está reservada para nuestros suscriptores para comentar sobre el contenido de los artículos, no sobre los autores. El nombre completo y número de cédula del suscriptor aparecerá automáticamente con el comentario.