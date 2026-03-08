Opinión

Sororidad: el puente para el crecimiento

Opinión | “El 8 de marzo no se celebra, se conmemora, se recuerdan hechos históricos dolorosos, pero que han marcado un antes y un después para la mujer y para la sociedad, nos recuerda también la fuerza que hay en la unión de las mujeres cuando creen unas en otras”

Por Verónica Gutiérrez

El 8 de marzo se conmemora el Día Internacional de la Mujer, una fecha muy importante para recordar las importantes luchas sociales que la mujer ha hecho a lo largo de la historia. Y es que precisamente existen una serie de eventos que hace que esta fecha sea una de las más importantes en el calendario.








