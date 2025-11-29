Opinión

¿Su empresa reacciona o anticipa? La clave está en dejar atrás modelos tradicionales de ventas y operaciones

La volatilidad actual exige más que coordinación operativa. Descubra cómo evolucionar del S&OP tradicional al Integrated Business Planning (IBP) para alinear sus decisiones financieras con la estrategia y asegurar la resiliencia de su negocio ante la incertidumbre

Por Adrián Mora

Durante décadas, el proceso de planificación de ventas y operaciones (Sales & Operations Planning, S&OP por sus siglas en inglés) ha sido la columna vertebral de la alineación entre ventas, operaciones y finanzas. Su propósito ha sido claro: equilibrar la demanda con la capacidad de suministro, minimizar inventarios y cumplir con los objetivos comerciales de forma coordinada.








