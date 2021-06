¿Qué hacer cuando se recibe información de un cliente? La primera de ellas es la opinión 477R (mayo 2017), la cual hace referencia a las obligaciones de los abogados con respecto al conocimiento tecnológico. Esta opinión responde ¿Cómo se reconcilia con una situación en la que un cliente no quiere utilizar una comunicación segura, o no quiere proteger sus datos al trabajar con usted? El Comité de Ética concluyó que “se puede requerir que un abogado tome precauciones especiales de seguridad para protegerse contra la divulgación inadvertida o no autorizada de información del cliente cuando sea requerido por un acuerdo con el cliente o por ley, o cuando la naturaleza de la información requiera un mayor grado de seguridad “.