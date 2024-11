Tips para hacer buen ‘networking’

Volvimos a las reuniones y eventos presenciales. Si eres de las personas que hubiesen preferido quedarse en casa: ¡te entiendo! Este artículo es dedicado especialmente a las personas introvertidas o, como yo, a quienes se les acaba la batería social muy rápido pero que necesitan asistir a eventos y hacer networking para trabajar.

Te comparto tips para hacer el mejor networking:

Escoge bien a cuáles eventos ir. La variedad y cantidad de eventos que se ofrecen son abrumadoras. Piensa primero cuáles son los objetivos que quieres lograr al asistir a cualquier evento. Asiste únicamente a los eventos que te van a apoyar en la obtención de esos objetivos.

Investiga quiénes asisten a cada evento. Hoy puedes investigar quiénes serán los asistentes del evento: sea a través de la app del evento o preguntando a los organizadores. Dedícale varias horas a investigar quiénes serán los asistentes. Si la app del evento te lo permite, contáctalos enviándoles un mensaje y proponles una fecha y hora de encuentro durante el evento. A la vez, escríbeles por LinkedIn tanto para conectar como para también solicitarles una reunión durante el evento. La mayoría de las personas no ven este tipo de mensajes sino hasta el último momento, así es que si es necesario insistir y enviar un segundo mensaje: hazlo.

Acércate al bar o sección de café. Allí siempre encontrarás a alguien con quién conversar. La zona de bar o café es donde muchos se aglomeran para tomarse un descanso o inclusive también para conocer a gente nueva. Es más fácil conversar con alguien teniendo una taza o vaso en mano, que con manos vacías. Por alguna razón, la taza o vaso te dará mayor seguridad.

Si no conoces a nadie, acércate a grupos medianos. Los grupos medianos (3 a 6 personas), normalmente son compuestos por personas de diferentes empresas. Muy posiblemente, muchos en el grupo también se están conociendo. Esta estrategia es mucho mejor que acercarse a una pareja de personas que bien podría estar conversando sobre un asunto privado, o un grupo grande, donde tu voz se perderá.

Recuerda que todos están allí para hacer lo mismo: networking. Sé la primera persona que se presente en el grupo, indique a qué compañía representas y qué haces. Luego pregunta a cada uno su nombre y qué hace. Serán solo 5 segundos de valentía y luego ya verás que todo fluirá. Al tomar la iniciativa, los demás te recordarán más fácilmente. Y al pedirle a los demás que se presenten, rápidamente te enterarás con quién conversas y si debes o no seguir la conversación.

Sí, por crudo que suene: si el grupo con quien te encuentras no cumple tus objetivos, cambia de grupo. Se trata de saber cómo intercambiar unas cuantas palabras con amabilidad y luego, pasar a buscar otro grupo. Recuerda que has asistido al evento para cumplir objetivos, no para hacer amigos. Si mantienes tus objetivos en mente, te será más fácil hacer transiciones entre grupos de personas de forma ágil.

Invita a aquellas personas que más te han llamado la atención a tomarse un café o trago al final del evento. Si bien el evento te da la oportunidad de conocer a muchas personas, no te da la oportunidad de profundizar. Si conoces a alguien que crees que te ayudará lograr tus objetivos: proponle sentarse a tomar un café o un trago al finalizar el evento.

Tómate al menos un receso y escóndete del mundo. Sobre todo, si eres una persona introvertida o se te baja la batería social, necesitas alejarte del evento, aunque sea por unos diez minutos, sobre todo cuando se trata de eventos que tienen una duración de todo un día. Busca un rincón silencioso, y dedícate a meditar, respirar o inclusive ver redes sociales. Ponerte al día en tus correos no es descansar la mente.

No te olvides de tomar los datos de contacto de las personas que conoces. Cada vez menos, se usan tarjetas corporativas impresas. Los intercambios de contacto son por vía digital. ¿Pero cómo puedes recordar a quién incluiste en tu teléfono? Yo le tomo un screenshot (impresión de pantalla) a cada persona que incluyo, y al llegar a mi oficina me aseguro de incluirla en el listado de contactos apropiado.

Contacta a quienes conociste, pero no inmediatamente. Recuerda que después de un evento, todos nos tenemos que poner al día con correos y trabajo. Espera al menos 2 días hábiles después del evento, para darle oportunidad a quienes conociste de ponerse al día. Y entonces: contáctalos. Si no te responden, contáctalos de nuevo. Total, eres tú la persona más interesada en entablar una relación.

Usa las redes sociales para publicar que estuviste en el evento y menciona a las personas con quienes deseas profundizar. El usar las redes sociales para apoyar tu vida profesional llama la atención de quienes quieres incluir en tu círculo comercial o profesional, ya sea como aliados, clientes, proveedores o cualquier otro tipo de relación vital para el éxito de lo que haces.

Aplica estos tips, y hacer networking de repente te será mucho más fácil.

La autora es emprendedora y mentora de emprendimientos.