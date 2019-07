Tristes semanas.

Pero lo que más me sorprendió fue la ignorancia demostrada y la facilidad con que fueron manipulados algunos estudiantes de secundaria por unos cuantos agitadores que, con tal de ganar algo de visibilidad por medio de mentiras, los engañaron y embarcaron a hacer el más grande ridículo que recuerde en mucho tiempo. Oyendo de su boca que no sabían por qué protestaban, contradecirse en cuestión de dos minutos en una misma entrevista y terminar apoyando lo que inicialmente cuestionaban me hizo debatirme entre la risa y el llanto.