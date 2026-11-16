Opinión

Un destino, dos velocidades: el reto del turismo costarricense

Por El Financiero

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Costa Rica se aproxima a la temporada alta con dos aeropuertos que parecen contar historias distintas. Mientras Liberia sostiene un mayor dinamismo en la llegada de viajeros, el Juan Santamaría acumula señales de debilitamiento en su conectividad. La diferencia trasciende a aerolíneas y terminales: obliga a discutir qué turismo estamos atrayendo, cómo se distribuyen sus beneficios y qué condiciones necesita el país para competir.








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