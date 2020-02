Sin embargo, esa perspectiva no tiene en cuenta el hecho de que la riqueza acumulada es en gran medida un producto de la legislación, y por consiguiente del Estado y del pueblo que lo constituye. Como demuestra el economista Thomas Piketty en su libro de 2014 El capital en el siglo XXI, hoy la mayor parte de la fortuna de los ricos está en la forma de activos financieros, que no son sino una promesa legalmente protegida de recibir flujos de efectivo en el futuro. Elimínese la protección legal, y sólo queda una esperanza, no un activo seguro.