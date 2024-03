Un jaguar con muchas manchas

Funcionarios del Ministerio de Hacienda han destacado la mejora hacendaria de los últimos años. Debemos agradecer la responsable gestión del Gobierno del Presidente Carlos Alvarado y el papel que jugó la Ministra de Hacienda, Rocío Aguilar, así como diputados de la Asamblea Legislativa que se empeñaron en sacar adelante una reforma fiscal indispensable.

Con frecuencia me preguntan sobre la sostenibilidad de dicha reforma. Los datos oficiales al cierre del 2023 muestran un deterioro fiscal. Se redujo el crecimiento de los ingresos tributarios, en buena medida, por la anormal caída en el tipo de cambio y el colapso de la tasa inflacionaria que no ha sido tan beneficiosa como se pregona con frecuencia.

Las cifras oficiales muestran que, el superávit primario pasó de 2,1% en 2022 a 1,6% en 2023, consecuencia de reducciones en el crecimiento del impuesto sobre la renta (16,1% a 2,3%), el IVA (7,5% a 4,2%) y caída en el impuesto a las importaciones (-1,1%), mientras el monto por pago de intereses de la deuda pública crece en relación al PIB resultado de malas decisiones respecto al proceso de endeudamiento público. Imposible justificar la colocación de eurobonos por $1.500 millones a 31 años, con una tasa efectiva de 7,5%, cuando se esperan importantes reducciones en los próximos meses . Tampoco se pueden justificar las tasas superiores al 7% de los bonos en colones, muy por encima de las tasas de interés en los mercados financieros. Esto, sin duda, es un subsidio para los compradores de dichos bonos.

¡Al final se sustituyó deuda barata por deuda cara!

También es importante destacar que la deuda pública no se ha reducido como manifiestan los representantes del gobierno. El 39,1% de la deuda pública está denominada en dólares y sigue creciendo. No es correcto convertirla en colones por la caída del tipo de cambio. Además, en las cifras oficiales de deuda pública no está contemplada la deuda del Gobierno con la CCSS en los últimos años. ¡Sería omisión del Gobierno!

En resumen, los buenos resultados de la reforma aprobada durante el Gobierno anterior se empiezan a debilitar por el manejo equivocado en el proceso de endeudamiento público, la caída injustificada del tipo de cambio y una política monetaria desconectada de la realidad nacional.

Fernando Naranjo Villalobos es doctor en economía por la universidad de Pennsylvania. Fue ministro de Hacienda y de Relaciones Exteriores. También estuvo al frente del Grupo Taca, del Banco Nacional de Costa Rica como gerente general y ocupó el cargo de director general de la aerolínea Volaris. Es el presidente de la forma Consejeros Económicos y Financieros S. A. (Cefsa).