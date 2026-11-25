Como descubre Alicia en A través del espejo, de Lewis Carroll, una superficie familiar puede abrir paso a un mundo inesperado. Hoy las pantallas nos acercan a ciudades desconocidas, muestran conflictos que no hemos vivido y nos presentan como próximas vidas alejadas de las nuestras. Entre el descubrimiento y el reconocimiento como sociedad, aprendemos a nombrar quiénes creemos que somos. Pero, al asomarnos al mundo de las imágenes, ¿qué lugar encontramos para nuestras propias historias?

La Encuesta Nacional de Cultura 2025 ofrece un punto de partida para explorar esa pregunta. Sus datos esbozan algunas de nuestras prácticas de consumo audiovisual y permiten reflexionar sobre las pantallas como espacios de entretenimiento, aprendizaje y encuentro con otras realidades socioculturales. También nos retan a mirar las condiciones que ofrecemos a la creación propia: las historias que nacen aquí necesitan caminos para llegar a las pantallas que acompañan nuestra vida cotidiana.

El primer trayecto implica autorreconocimiento. Reconocernos como públicos diversos, situados en distintos territorios, permite identificar obstáculos y abrir oportunidades para mejorar la oferta audiovisual. También permite llevar la discusión hacia la calidad del gasto cultural y las oportunidades de participar en la creación de esas imágenes que contribuyen a definirnos.

(Shutterstock)

Una sociedad que mira

La encuesta muestra un cambio claro: entre 2016 y 2025, el consumo de videos en plataformas digitales durante el mes anterior a la aplicación pasó de cerca de tres a seis de cada diez personas adultas. En esos años, atravesados también por la pandemia, las pantallas se hicieron más cercanas y cotidianas: desde ellas nos entretenemos, nos miramos y descubrimos el mundo.

Ese acercamiento a las pantallas es también un encuentro con historias. Casi cuatro de cada diez personas que consumen los videos investigados mencionan contenidos de ficción, desde el drama hasta el suspenso o el terror. ¿Qué encontramos en esas historias? ¿El heroísmo que admiramos, la sombra que como sociedad nos cuesta reconocer, lo grotesco que da forma a temores, deseos y contradicciones que preferimos mantener ocultos? Quizá el espejo se vuelve más revelador cuando nos devuelve aquello que habríamos preferido no ver. ¿Nos atreveremos a reconocerlo como parte de nosotros?

Las pantallas pueden abrirnos los ojos y también acostumbrarnos a mirar sin preguntar. Giovanni Sartori temía que confundiéramos ver con comprender; Gianni Vattimo veía una oportunidad en las distintas voces que podían hacerse escuchar. Lucien Sfez advertía otro peligro: quedar atrapados en una comunicación que gira sobre sí misma, hasta confundir lo que muestra con el mundo entero. Frente a ese espejo, cabe preguntarnos si estamos descubriendo algo o si solo vemos repetidas nuestras certezas. Atravesarlo exige encontrarnos también con historias capaces de cuestionar lo que creemos saber.

La imagen nacional forma parte de un collage más amplio. En México, el 55% de las personas encuestadas en 2024 consumía contenidos audiovisuales por internet. Ese mismo año, en la Unión Europea, el 73% de las personas de 16 a 74 años había visto televisión o videos por internet en los tres meses anteriores. Aunque las encuestas son distintas y sus cifras no pueden compararse directamente, muestran que estas inquietudes atraviesan fronteras. Las posibilidades y los riesgos que señalaron Sartori, Vattimo y Sfez nos invitan a pensar cómo aprendemos a mirar, comprender y comunicarnos en un mundo cada vez más cercano a las pantallas.

Las historias necesitan caminos

La segunda fase del recorrido es el encuentro entre obras y públicos, donde el territorio importa. Entre los consumidores de videos en Costa Rica, el celular es la pantalla principal para el 45,8% en zonas rurales y el 35,7% en urbanas. El acceso gratuito alcanza el 64% y el 53%, respectivamente. Hacer circular historias exige considerar esas condiciones de recepción.

Entre quienes asistieron al cine y no vieron películas costarricenses, el 37% señaló que el cine no las proyectaba. Esta percepción debe contrastarse con las carteleras, pero plantea un desafío: además de acompañar la creación cinematográfica, necesitamos construir oportunidades para encontrarnos con esas películas. Los apoyos culturales deben contemplar distribución, acceso y formación de públicos, y evaluar a quiénes llegan.

García Canclini nos ayuda a comprender que la identidad se transforma al encontrarse con otras culturas. Nuestras historias pueden dialogar con lenguajes del mundo y aportar experiencias propias. Los resultados publicados no permiten precisar cuánto cine nacional vemos en plataformas; conocerlo ayudaría a orientar esos esfuerzos.

Al otro lado, nosotros

El recorrido comienza al mirarnos, pero nos lleva a crear y compartir nuevas imágenes de quienes somos. Los datos ayudan a trazar los caminos; la creación les da rostros, paisajes y voces. Abrir paso a nuestras historias permite que más personas participen en ese espejo común, siempre por hacer. Como Alicia, podemos cruzarlo con curiosidad: descubrir algo nuestro en una vida lejana y ofrecer a otros una historia nacida aquí. Quizá esa sea una promesa hermosa de la cultura: que al encontrarnos aprendamos a imaginar, juntos, lo que todavía podemos ser.

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Luis Diego Salas Ocampo es catedrático de la Escuela de Relaciones Internacionales de la Universidad Nacional. Marly Yisette Alfaro Salas es investigadora de la Escuela de Secretariado Profesional de la Universidad Nacional.