El próximo 3 de noviembre, todos —no solo los estadounidenses— nos jugamos mucho. Aunque una potencial Administración Biden no sería capaz de resolver todos los problemas que heredaría, sí que contribuiría a que Estados Unidos recuperase compromisos abandonados, se reencontrase con sus aliados occidentales y redescubriese una política menos efectista y más racional. La reelección de Donald Trump, por el contrario, profundizaría las tendencias aquí analizadas, ensancharía la brecha entre Estados Unidos y la Unión Europea, y muy probablemente infligiría daños irreversibles (ahora sí) a la cooperación internacional. Sea cual sea el resultado de las elecciones, el mundo deberá gestionar de la mejor manera posible una realidad que no depende del criterio de ningún presidente: no hay país, por importante que sea, que pueda enfrentarse por sí solo a los retos colectivos que tenemos ante nosotros.