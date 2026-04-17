Opinión

Una populista europea defiende a un papa estadounidense

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Por Fabrizio Tassinari

Hay momentos en los que un profundo pozo de sentimientos personales revela algo importante sobre la historia política. Uno de esos momentos se produjo cuando la primera ministra italiana, Giorgia Meloni, respondió a los ataques del presidente estadounidense Donald Trump contra el papa León XIV.








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Giorgia MeloniLeón XIVDonald Trump

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