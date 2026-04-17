Una populista europea defiende a un papa estadounidense

Hay momentos en los que un profundo pozo de sentimientos personales revela algo importante sobre la historia política. Uno de esos momentos se produjo cuando la primera ministra italiana, Giorgia Meloni, respondió a los ataques del presidente estadounidense Donald Trump contra el papa León XIV.

El presidente estadounidense había calificado al Papa de «débil» y «terrible en política exterior», antes de redoblar su postura en una entrevista con el periódico italiano Corriere della Sera. Meloni consideró estos comentarios «inaceptables» y añadió una frase que merece ser leída con atención: «Francamente, no me sentiría cómoda en una sociedad en la que los líderes religiosos hicieran lo que les dicen los líderes políticos».

Ya fuera improvisada o calculada, la declaración de Meloni resumía uno de los principios más claramente europeos que se pueden articular. Para apreciarlo, vale la pena volver a leer un texto escrito hace 23 años, en los albores de otra ruptura transatlántica trascendental.

Giorgia Meloni reafirma la identidad política europea y la autonomía institucional frente al mesianismo de Donald Trump, subrayando la histórica separación entre fe y Estado que define la cohesión del continente. Aquí, junto al papa León XIV. (HANDOUT/AFP)

Era febrero de 2003, y en toda Europa millones de personas salían a las calles para manifestarse contra la guerra de Irak que los Estados Unidos de George W. Bush lanzaría al mes siguiente. En aquella ocasión, dos de los más grandes intelectuales públicos de Europa —el filósofo alemán Jürgen Habermas, fallecido hace apenas un mes, y el filósofo franco-argelino Jacques Derrida— escribieron conjuntamente un artículo titulado «15 de febrero, o lo que une a los europeos».

Esas manifestaciones, escribieron, podrían recordarse algún día como «un signo del nacimiento de una esfera pública europea». Se trataba de una intuición sobre la posibilidad de que Europa se convirtiera en una entidad política verdaderamente unificada a través de una conciencia compartida de sus valores, más que simplemente a través de tratados.

Entre los rasgos constitutivos de la identidad europea, Habermas y Derrida se centraron en la relación entre el Estado y la religión, y en cómo el laicismo se afianzó en toda Europa a lo largo de siglos de conflictos y compromisos. No existe un modelo único y uniforme, reconocieron los autores: «En la Europa moderna, la relación entre Iglesia y Estado se desarrolló de manera diferente a ambos lados de los Pirineos, de manera diferente al norte y al sur de los Alpes, al oeste y al este del Rin».

Y, sin embargo, dentro de esta variedad, existe un hilo conductor. La religión, argumentaban, ocupa «una posición comparativamente apolítica» en la sociedad europea contemporánea. «Puede que tengamos motivos para lamentar esta privatización social de la fe en otros aspectos, pero tiene consecuencias deseables para nuestra cultura política».

Sería un error proyectar la mentalidad de Trump sobre todos los estadounidenses. Estados Unidos tiene una tradición de separación entre Iglesia y Estado arraigada en la Primera Enmienda de la Constitución estadounidense. Esa tradición sigue viva, y Trump no es Estados Unidos.

El comportamiento de Trump es, sin embargo, un síntoma extremo de una tendencia que Europa ha superado históricamente. En una referencia apenas velada a Estados Unidos, Habermas y Derrida observaron que, para los europeos, «es difícil imaginar a un presidente que comience su jornada con una oración pública y asocie sus decisiones políticas importantes a una misión divina».

Pero Trump no se conforma con rezar: se ha retratado a sí mismo en imágenes mesiánicas generadas por IA curando a los enfermos. Hace que los predicadores le impongan las manos y le bendigan en la Casa Blanca. Estas son manifestaciones de un grave cortocircuito cívico.

El contraste con Italia es llamativo. Ningún primer ministro italiano cerraría jamás un discurso con «Dios bendiga a Italia», algo que en Estados Unidos es una fórmula ritual. Meloni lidera un gobierno de derecha en una sociedad culturalmente católica, donde todos los partidos siguen cortejando ávidamente el apoyo de la Iglesia para ganar elecciones o conservar el poder. Y, sin embargo, ni siquiera aquellos italianos, como Meloni, que basan gran parte de su identidad política en la defensa de las «raíces cristianas» de Occidente, sienten que pueden cruzar la línea de dictar una agenda a un líder religioso. No se trata de un principio conservador o progresista: es un principio europeo.

Por supuesto, Meloni no estaba dejando de lado el cálculo político. Su defensa del papa León XIV puede tensar su relación con Trump y su administración de acólitos, algo que sin duda sabía antes de hablar. Pero es igual de probable que le ayude a nivel nacional, al crear cierta distancia de su asociación cada vez más impopular con Trump.

Lo que resulta notable es que este resultado se materializara en una defensa tan firme, aunque involuntaria, de los valores europeos. Estados Unidos siempre ha desempeñado un papel en la construcción de la Europa moderna, ya sea como firme defensor de la seguridad europea y de una «unión cada vez más estrecha», o como su imagen especular. Esta vez ocurrió tanto en apoyo del primer papa estadounidense como en contra de un presidente estadounidense voluble. Habermas y Derrida, uno sospecha, se habrían quedado perplejos ante con quién estaban de acuerdo, pero habrían asintido de todos modos con Meloni.

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Fabrizio Tassinari es director ejecutivo fundador de la Escuela de Gobernanza Transnacional del Instituto Universitario Europeo y autor de The Pursuit of Governance: Nordic Dispatches on a New Middle Way (Agenda Publishing, 2021).