VII: El mundo es una porquería, pero usted es parte de él, una piecita más en sus siniestros engranajes, no es mejor que su entorno. Víctima y gestor de su podredumbre. Una polea en su máquina de moler hombres. No vale más que el mundo. Flota en un océano de hipocresía, y no hay nada que hacer al respecto. Usted es un escéptico, un nihilista. Postura sospechosamente cómoda. ¡Qué fácil! ¡Quien no cree en nada no se compromete con nada!