Es decir, la condición de vacunado o no vacunado de una persona es un dato sensible, confidencial y que las autoridades no pueden revelar, y deben almacenar con las máximas garantías de seguridad. El ciudadano no está obligado tampoco a revelar esta información. El uso de estos datos está reservado a circunstancias muy calificadas, que son consideradas excepciones a la regla. Pero, por otro lado, si bien no hay obligación de revelar estos datos, es razonable que determinadas actividades o incluso espacios se reserven o se restrinjan por riesgo epidemiológico, lo que podría forzar a que para acceder a ellos sea necesario que el ciudadano demuestre ser ajeno a dicho riesgo. Puede no revelar el dato personal, pero la no revelación implica exclusión. La línea que divide estas restricciones de la discriminación es muy delgada, de allí que la razonabilidad y proporcionalidad de ellas deberá estar siempre bajo un estricto análisis constitucional.