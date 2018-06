Mis compatriotas me han castigado por amar la palabra, porque en el fondo de eso se trata: de amor en el sentido más puro del término. Caro he debido pagar mi pecado de hybris. Sigo y seguiré siempre pagándolo. No entiende, mi pobre gente, que a la palabra desconocida no hay que temerle. No entiende que mi intención, al usar un vocablo desconocido, no es agredirlo, humillarlo, desnudar su ignorancia, establecer una estructura vertical de superioridad. No entiende mi entusiasmo lingüístico, no entiende que mi deseo no es otro que el de compartir -¿y qué otra cosa es la pedagogía?- mi gozo. No entiende mi amor por la precisión, por la exactitud, mi permanente esfuerzo por cristalizar mi pensamiento en la palabra limpia y puntual, esa, la única -¡siempre es una sola!- en que la idea busca encarnarse. No basta con seleccionar un vocablo “correcto” o “adecuado”: debo encontrar le mot juste. No entiende que esa idea es siempre un ser desesperado, pidiendo a gritos la formulación verbal, y que no dársela es un acto tan criminal como asesinar a un niño que se asoma ya a la vida. No entiende que en mi actitud ante el lenguaje no hay ostentación ni petulancia. No entiende que para mí es un asunto de vida o muerte. No entiende, no entiende.