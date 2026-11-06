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Alfredo Volio, CEO de Portafolio Inmobiliario, en “Infiltrados”: “Si nosotros no llegamos a las comunidades meses antes de meter el primer tractor al proyecto, ya vamos quedados”

Por Redacción EF

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En una entrevista exclusiva para Infiltrados, el CEO de Portafolio Inmobiliario, Alfredo Volio, compartió la visión estratégica detrás de una de las empresas más influyentes en el desarrollo urbano de Costa Rica.








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Redacción EF

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