Alfredo Volio, CEO de Portafolio Inmobiliario, en “Infiltrados”: “Si nosotros no llegamos a las comunidades meses antes de meter el primer tractor al proyecto, ya vamos quedados”

En una entrevista exclusiva para Infiltrados, el CEO de Portafolio Inmobiliario, Alfredo Volio, compartió la visión estratégica detrás de una de las empresas más influyentes en el desarrollo urbano de Costa Rica.

La conversación abordó cómo la organización ha evolucionado desde sus inicios, marcados por importantes aprendizajes en gestión de crisis, hacia un modelo de negocio enfocado en la sostenibilidad, la creación de comunidad y el impacto social a largo plazo.

Volio destacó que Portafolio Inmobiliario no opera como un desarrollador transaccional común, sino que se mantiene como administrador de sus activos a largo plazo. Esto les permite garantizar una relación continua y responsable con las comunidades donde operan.

Al analizar el futuro, el CEO identificó tres grandes desafíos para Costa Rica: la necesidad de fortalecer el sistema educativo, garantizar la seguridad ciudadana y superar el rezago histórico en la planificación de infraestructura pública.

Vea aquí la conversación completa:

Infiltrados es un videopodcast de El Financiero en unión con los comunicadores Luis Mastroeni Camacho y Juan Pablo Ferrari Saavedra. Presenta conversaciones sin filtro ni guion con líderes empresariales sobre negocios y liderazgo. Su objetivo es ofrecer un espacio de periodismo sin permisos para conocer el lado humano, los retos y las visiones de las figuras más destacadas del sector empresarial costarricense.

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