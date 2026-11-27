Álvaro Soto, Gerente General de Roche para Caribe, Centroamérica y Venezuela, participó en el programa Infiltrados de El Financiero para profundizar en la estrategia corporativa de la farmacéutica.

Durante la entrevista, Soto destacó la importancia del propósito empresarial más allá de las métricas financieras, subrayando cómo la sostenibilidad y la innovación deben enfocarse en el bienestar del paciente y el fortalecimiento de los sistemas de salud.

El ejecutivo abordó diversos temas clave. Explicó que la innovación pierde valor si no llega a quienes la necesitan, defendiendo un modelo de gestión que prioriza el “viaje del paciente” sobre la simple venta de productos. Además, analizó los retos actuales de colaborar con el sector público, enfatizando la necesidad de generar confianza, superar barreras regulatorias y trabajar bajo una visión de “capacidad país”.

Vea aquí la conversación completa:

Infiltrados es un videopodcast de El Financiero en unión con los comunicadores Luis Mastroeni Camacho y Juan Pablo Ferrari Saavedra. Presenta conversaciones sin filtro ni guion con líderes empresariales sobre negocios y liderazgo. Su objetivo es ofrecer un espacio de periodismo sin permisos para conocer el lado humano, los retos y las visiones de las figuras más destacadas del sector empresarial costarricense.

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