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Arturo Giacomin, presidente ejecutivo de Banco Davivienda, en “Infiltrados”: “El negocio que no va con nuestro propósito superior y con nuestros principios y valores, no se hace”

Por Redacción EF

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En una reciente edición del podcast Infiltrados, Arturo Giacomin, presidente ejecutivo de Banco Davivienda en Costa Rica, compartió una faceta poco explorada de su gestión: la integración de valores humanos y sostenibilidad en el corazón del sistema financiero.








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Redacción EF

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