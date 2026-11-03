Arturo Giacomin, presidente ejecutivo de Banco Davivienda, en “Infiltrados”: “El negocio que no va con nuestro propósito superior y con nuestros principios y valores, no se hace”

En una reciente edición del podcast Infiltrados, Arturo Giacomin, presidente ejecutivo de Banco Davivienda en Costa Rica, compartió una faceta poco explorada de su gestión: la integración de valores humanos y sostenibilidad en el corazón del sistema financiero.

Durante la entrevista, Giacomin enfatizó que la estrategia del banco no se limita a la rentabilidad, sino que se rige bajo el propósito de “enriquecer la vida con integridad”.

Esto se traduce en acciones concretas, como que el banco apuesta por la descarbonización, con una cartera sostenible que supera los 200 millones de dólares y proyectos de restauración ecológica. También programas como Cultivarte, que buscan proteger a la niñez y adolescencia, ofreciendo espacios seguros de desarrollo cultural y tecnológico.

Giacomin destacó cómo la innovación digital, nacida en gran parte de ideas locales como el Pagaré Digital, permite acercar los servicios a los clientes. Para el ejecutivo, la confianza es el activo intangible más valioso de cualquier entidad bancaria y la base para construir relaciones duraderas.

El presidente de Davivienda relató la historia de su padre, un inmigrante italiano y pastelero cuyas “manos trabajadoras” sirvieron como garantía para su primer crédito bancario. Este recuerdo es, para Giacomin, un recordatorio constante de que, más allá de los procedimientos, el banco debe enfocarse en ayudar a otros seres humanos a progresar.

Vea aquí la conversación completa:

Infiltrados es un videopodcast de El Financiero en unión con los comunicadores Luis Mastroeni Camacho y Juan Pablo Ferrari Saavedra. Presenta conversaciones sin filtro ni guion con líderes empresariales sobre negocios y liderazgo. Su objetivo es ofrecer un espacio de periodismo sin permisos para conocer el lado humano, los retos y las visiones de las figuras más destacadas del sector empresarial costarricense.

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