‘Conversación Digital’: expertos analizan los sistemas nacionales de innovación y dan recomendaciones para Costa Rica

¿Qué hemos logrado como país y en qué nos estamos quedando rezagados en matera de innovación? Expertos del ‘Club de Investigación Tecnológica’ lo analizan el nuevo episodio de “Conversación Digital”

Por Redacción EF

¿Cuál es el estatus de los sistemas nacionales de innovación, qué hemos logrado como país y en qué nos estamos quedando rezagados?








