‘Conversación Digital’: expertos analizan los sistemas nacionales de innovación y dan recomendaciones para Costa Rica

¿Cuál es el estatus de los sistemas nacionales de innovación, qué hemos logrado como país y en qué nos estamos quedando rezagados?

Esto y más es lo que analizan los expertos del ‘Club de Investigación Tecnológica’ en el nuevo episodio de “Conversación Digital”, el podcast que, en conjunto con ‘El Financiero’, abre espacio para ayudar a más gente a entender y aprovechar los adelantos en esta materia.

“Conversación Digital” es un podcast especializado en temas de tecnología, que son de interés para empresas e instituciones.

En esta entrega el presidente y fundador del Club, Roberto Sasso y el ingeniero Ignacio Trejos, conversan con Marcelo Jenkins, miembro del Club, catedrático de la Universidad de Costa Rica (UCR) y Premio Nacional de Ciencia y de Tecnología Clodomiro Picado Twight en 1997.

Escuche todos los episodios de este podcast en nuestro canal de Youtube.